Сенатът на САЩ ще опита да ограничи военните правомощия на Тръмп в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските законодатели ще се опитат отново идната седмица да приемат резолюция за спиране на войната в Иран и да принудят президента на САЩ Доналд Тръмп да получи одобрението на Конгреса за всякакви по-нататъшни атаки, заяви лидерът на демократите в Сената Чък Шумър, часове след като Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

„Конгресът трябва да наложи волята си, особено в този опасен момент", каза Шумър на пресконференция в офиса си в Ню Йорк.

Тръмп се съгласи на прекратяването на огъня, по-малко от два часа преди крайния срок, даден на Техеран да отвори отново блокирания Ормузки проток или да понесе опустошителни атаки срещу гражданската си инфраструктура.

Заплахата на Тръмп, че „цяла цивилизация ще умре тази вечер", предизвика загриженост сред международната общност и порицание от страна на демократите, десетки от които призоваха за отстраняването на Тръмп от поста.

Женевската конвенция от 1949 г. за хуманитарно поведение по време на война забранява атаки срещу обекти, смятани за жизненоважни за цивилното население.

Шумър нарече изявленията на Тръмп „безразсъдни" и разкритикува войната, че нито е отслабила иранското правителство, нито е обуздала ядрената му програма, докато „цените на горивата на международните пазари са се повишили".

Иран твърди, че ядрената му програма е мирна.

Администрацията на Тръмп се стреми да представи войната като решителна победа, въпреки че висш американски генерал заяви, че американските войски са готови да възобновят бойните действия.

Белият дом твърди, че действията на Тръмп са законни и в рамките на неговите права на върховен главнокомандващ да защитава САЩ.

Демократите в Сената и Камарата на представителите се опитаха и многократно се провалиха през последните месеци да приемат резолюции за военните правомощия, за да принудят Тръмп да получи разрешение от законодателите, преди да започне военни операции.

Републиканците, които имат слабо мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите, почти единодушно подкрепиха политиката на президента. Въпреки че Конституцията на САЩ гласи, че Конгресът, а не президентът, може да обяви война, това ограничение не се прилага за краткосрочни операции или ако страната е изправена пред непосредствена заплаха.

Отделно, лидерът на демократите в Камарата на представителите, когнресменът от Ню Йорк Хаким Джефрис, заяви, че Камарата също трябва да гласува резолюция за ограничаване на войната срещу Иран.

„Трябва да се сложи край на безразсъдната война, започната от Доналд Тръмп", каза Джефрис по Си Ен Ен.