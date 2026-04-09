Джей Ди Ванс: САЩ не са се съгласявали примирието да обхване и Ливан

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че преговорният екип на Техеран си е помислил, че спирането на огъня в конфликта се отнася и за Ливан, но в действителност Вашингтон не е давал подобно съгласие, съобщиха агенциите.

"Мисля, че това се дължи на напълно допустимо недоразумение", заяви Ванс пред репортери на заминаване от Будапеща, посочи БТА.

"Предполагам, че иранците са си помислили, че прекратяването на огъня се отнася и за Ливан, но това не е така. Никога не сме обещавали подобно нещо."

Становището на САЩ беше, че фокусът на примирието ще бъде върху Иран и американските съюзници като Израел и арабските държави от Залива, добави вицепрезидентът. Думите му обаче противоречат на казаното от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, един от главните посредници в американско-иранските преговори, който заяви, че в обхвата на спирането на огъня влиза и Ливан.

Ванс каза, че Израел се е съгласил да прояви сдържаност в Ливан, но не навлезе в конкретика.

"Израелците, доколкото разбирам, по същество са предложили да се държат малко по-сдържано в Ливан, защото искат да създадат условия да постигнем успех на преговорите", добави Ванс, който след края на разговора си с журналистите отпътува от унгарската столица.

Въпреки обявеното примирие между САЩ и Иран вчера Ливан, вторият фронт във войната, беше подложен на най-масираните бомбардировки от началото на войната.

Израелската армия предприе военна операция срещу подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула", което се включи в бойните действия на страната на Техеран, след като на 28 февруари срещу Ислямската република беше предприета съвместна американско-израелска атака. Конфликтът впоследствие прерасна във война, обхванала голяма част от региона.