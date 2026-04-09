Белият дом: Великобритания и НАТО обърнаха гръб на американците по време на войната с Иран

Великобритания и съюзниците от НАТО "обърнаха гръб" на американския народ във войната с Иран, посочи Белият дом, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА.

Упреците бяха отправени в навечерието на среща в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на алианса Марк Рюте, в рамките на която се очаква "двамата да имат доста откровен разговор помежду си". Очаква се отново Тръмп да повдигне въпроса за възможността за излизане на Вашингтон от дългогодишния алианс, който президентът на САЩ нарече "книжен тигър", посочи БТА.

След вестта за примирието в конфликта с Иран редица натовски съюзници, включително Великобритания, казаха, че са готови да помогнат за "гарантиране на свободното корабоплаване в Ормузкия проток", който бе затворен от Иран по време на бойните действия, а това предизвика сътресения на международните пазари.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обаче реагира критично на предложението по време на пресконференция.

Тя коментира информацията с цитат от изказване на Тръмп: "Това беше тест за НАТО и НАТО се провали".

След което Левит добави: "Доста е тъжно, че през тези шест седмици алиансът обърна гръб на американския народ, а тъкмо американският народ е този, който финансира отбраната на алианса".