Тръмп обмисля да накаже определени страни от НАТО заради липса на подкрепа във войната с Иран

Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля план да накаже някои членове на НАТО за това, че са показали неотзивчивост към Вашингтон и Израел във войната с Иран, съобщи деловото издание "Уолстрийт джърнъл", цитирано от Ройтерс.

Изданието се позовава на представители на американската администрация, посочи БТА.

Предложението ще включва изтегляне на сили на САЩ от натовски страни, за които е сметнато, че са били некооперативни във военното усилие срещу Иран, и ще разположат тези части в страни, оказали по-голяма подкрепа по време на американската военна кампания, се казва в публикацията.

Допълва се, че отново като ответна мярка САЩ обмислят да закрият военна база в най-малко една европейска страна от НАТО и че вероятно това ще бъде Испания или Германия.

Ройтерс отбелязва, че засега не може да потвърди информацията.

Междувременно стопанинът на Белия дом заплаши с незабавни 50-процентни мита без право на никакви изключения всяка страна, която доставя оръжие на Иран. По този начин Тръмп се връща към една от любимите си наказателни мерки във външната политика, а именно облагане с допълнителни такси на стоките от дадена страна.

Публикацията му в Трут Сошъл на практика е предупрежение към Китай и Русия да се въздържат от попълване на изчерпаните от Техеран оръжейни запаси по време на бойните действия.

Но през февруари Върховният съд на САЩ лиши президента от възможността да налага мита по свое усмотрение по ускорена процедура, като постанови, че позоваването от Тръмп на нормативен акт от 1977 г. е незаконосъобразно.

В хода на бойните действия се появиха редица съобщения, че Москва помага на Техеран, включително с разузнавателни сведения, зенитноракетни системи и стоки с двойни употреба.

През февруари Ройтерс съобщи, че преди избухването на конфликта Иран е обмислял да закупи от Китай свръхзвукови противокорабни ракетни комплекси. През март Ройтерс съобщи, като се позова на свои източници от правителството във Вашингтон, че най-големият китайски производител на полупроводници Ес Ем Ай Си е изпратил на иранската армия средства за производство на микрочипове.

Москва и Пекин отричат да предоставят военна помощ на Ислямската република.