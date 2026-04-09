Иран предупреди, че корабите трябва да получат разрешение, преди да прекосят Ормузкия проток

Иранската морска и пристанищна администрация препоръча на корабите да предприемат преминаване на Ормузкия проток само след предварително съгласуване с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) и изтъкна опасността от мини в стратегическия воден път след неколкоседмичния военен конфликт, предаде ДПА.

Предупреждението разпространиха държавните медии, включително агенция Хабар-Фури и държавната телевизия ИРИБ, посочи БТА.

По-рано иранската агенция Фарс съобщи, че Иран отново временно е спрял преминаването на кораби през протока в знак на протест срещу израелските атаки в Ливан. По данни на агенция Фарс от началото на примирието през Ормуз са преминали само два петролни танкера.

Миналата нощ Иран и САЩ се споразумяха за двуседмична пауза в сраженията и временно отваряне на Ормузкия проток, в рамките на договореност, постигната в последния момент след заплахата на американския президент Доналд Тръмп да подложи Ислямската република на вълна от масирани удари.

Политици от целия свят приветстваха споразумението, но безпокойството се запазва заради обстановката в Ливан, където израелските операции продължават.

Пактът, който бе договорен с посредничеството на Пакистан, обхваща и ливанския фронт, според пакистанския премиер Шехбаз Шариф, но не така мислят израелският премиер Бенямин Нетаняху и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, които казаха, че примирието е само с Иран. По думите им боевете срещу съюзническото на Техеран ливанско шиитско движение Хизбула ще продължат.

Водният път, който е критично важен за международната търговия с петрол и газ, е почти напълно затворен, откакто на 28 февруари САЩ и Израел предприеха голяма военна операция срещу Иран. Само малък брой кораби успяха да преминат за този период.

Безопасни маршрути за преминаване

Освен препоръката за съгласуване с КГИР иранската морска и пристанищна администрация разпространи и указания с безопасни маршрути за евентуално преминаване на протока, съобщи друга иранска официална агенция, Студентската информационна мрежа (СНН), цитирана от Ройтерс.

Според организацията безопасният коридор за влизане от Оманско море е северно от остров Ларак, а за излизане от Залива е южно от о-в Ларак и към Оманско море.