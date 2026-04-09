Еманюел Макрон призова за пълно спазване на примирието след ударите по Ливан

Френският президент Еманюел Макрон настоя в отделни телефонни разговори с американския си колега Доналд Тръмп и иранския си колега Масуд Пезешкиан за спазване на договореното примирие. По думите на френския лидер спирането на огъня трябва да подготви почвата за цялостен преговорен процес за гарантиране на сигурността в Близкия изток, предаде ДПА.

Макрон написа в Екс, че всяко споразумение трябва да разсее безпокойствата от иранската ядрена и ракетна програма, иранската регионална политика и нарушаването на корабоплаването в Ормузкия проток, посочи БТА.

"Именно така може да бъде постигнат траен и устойчив мир, с подкрепата на всички, които могат да допринесат за него. Франция ще участва пълноценно в този процес, в тясна координация с партньорите в Близкия изток", посочи той. Макрон добави, че спирането на огъня трябва да бъде спазвано и в Ливан.

В телефонен разговор с ливанския си колега Жозеф Аун и премиера Науаф Салам Макрон изрази пълната солидарност на Париж с Бейрут на фона на ожесточените израелски атаки в Ливан.

"Осъждаме тези удари по възможно най-категоричен начин", каза той и определи нападенията като заплаха за спирането на огъня. Той подчерта, че Ливан трябва да бъде под пълната закрила на примирието.