Върховният комисар на ООН за правата на човека осъди израелските атаки в Ливан

Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк осъди масираните израелски бомбардировки над Ливан. По думите му мащабът на убийствата и разрушенията е "ужасяващ", предаде ДПА.

"Не е за вярване как може да има подобна касапница, и то само часове след договореното примирие с Иран. Това е огромен стрес за и без това крехкия мир, от който мирното население крайно се нуждае", посочи австрийският дипломат.

Въпреки примирието с Иран израелските военновъздушни сили атакуваха масирано цели в Ливан, включително в столицата Бейрут. Над 180 души са убити, а стотици ранени, по данни на ливанското Министерство на здравеопазването, посочи БТА.

Израелската армия каза, че мишена на въздушните нападения е било съюзническото на Иран ливанско шиитско движение Хизбула. Групировката твърди, че атаките са поразили цивилни в цял Ливан.

"Международното хуманитарно право е пределно ясно – мирното население и гражданската инфраструктура трябва да бъдат пазени", посочи Тюрк. "Тези принципи не подлежат на преговори и трябва винаги да бъдат спазвани, без значение от условията на въоръжен конфликт."