Израел облекчава ограничителните мерки след примирието с Иран

Израелското Министерство на вътрешната сигурност ще облекчи ограничителните мерки в обществения живот след обявеното вчера примирие с Иран, предаде ДПА.

Считано от тази сутрин в 06:00 ч. ще бъде разрешено отново нормалното организиране на събития в голяма част от Израел, посочиха в свое комюнике военните.

Рестрикциите за масовите прояви остават в сила само за някои зони като Северен Израел, северната част на Голанските възвишения и района на Тел Авив, посочи БТА.

Иран и САЩ се договориха да спрат бойните действия за две седмици и временно да бъде отворен Ормузкият проток. Споразумението бе сключено в последния момент, за да бъдат избегнати масираните удари, с които президентът на американският президент Доналд Тръмп заплаши Ислямската република.

Политици от целия свят приветстваха споразумението, но безпокойството се запазва заради обстановката в Ливан, където израелските операции продължават.

Пактът, който бе договорен с посредничеството на Пакистан, обхваща и ливанския фронт, според пакистанския премиер Шехбаз Шариф, но не така мислят израелският премиер Бенямин Нетаняху и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, които казаха, че примирието е само с Иран. По думите им боевете срещу съюзническото на Техеран ливанско шиитско движение Хизбула ще продължат.

Хизбула се смята за най-важния регионален съюзник на Техеран.

Според израелски медии органите на реда се готвят да облекчат ограниченията и за местата за поклонение в Стария град на Йерусалим.

Миналия месец се стигна до международен скандал, след като на латинския патриарх на Йерусалим не беше позволено да влезе в храма на Божи гроб за католическата Цветница. Полицията впоследствие постигна разбирателство с Латинската патриаршия за християнско богослужение с ограничен брой присъстващи, отбелязва изданието "Таймс ъф Израел".