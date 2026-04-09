Хизбула каза, че атаките срещу Израел ще продължат

Подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение Хизбула се зарече да продължи атаките срещу Израел след вчерашните израелски авиоудари в Ливан с голям брой загинали, предаде ДПА.

В отговор на по думите на Хизбула "нарушаването на примирието" шиитското движение подложи на обстрел тази нощ кибуц Манара в Северен Израел, според разпространено рано тази сутрин изявление на групировката, посочи БТА.

Хизбула каза, че ответните атаки срещу Израел ще продължат, докато израелско-американската агресия не спре. Най-малко 182 души бяха убити, а 890 ранени вчера при най-масираните израелски бомбардировки над Ливан от началото на войната, според ливанското Министерство на здравеопазването.

Въпреки двуседмичното примирие с Иран Израел заяви, че ще продължи да атакува Хизбула. САЩ също изразиха становище, че спирането на огъня не обхваща Ливан.

Иран обмисля оттегляне от примирието заради продължаващите израелски нападения срещу Хизбула, съобщи иранската агенция Фарс.

За днес в Ливан е обявен ден на национален траур за жертвите при вчерашните израелски удари.

Израел държи пръста си на спусъка

Снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви във видеообръщение, че Израел е постигнал огромни успехи в шестседмичните операции срещу Иран, но е готов по всяко време да възобнови бойните действия срещу Ислямската република.

"Иран е по-слаб от всякога", каза Нетаняху. Същевременно по думите му Израел все още не е постигнал всички свои цели и ще го направи или чрез споразумение, или чрез възобновяване на боевете.

Израел "държи пръста си на спусъка", подчерта израелският лидер.

Говорител на израелската армия заяви, че Израел ще продължи бойните действия срещу Хизбула в Ливан с пълна сила.

"Няма да спираме в Ливан и не сме спирали и до момента", каза във видеообръщение говорителят на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Ефи Дефрин.