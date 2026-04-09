ООН: Израелските удари срещу Ливан са „сериозна опасност" за примирието между САЩ и Иран

Израелските удари срещу Ливан представляват „сериозна опасност" за двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран, предупреди говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш снощи.

„Продължаването на военните действия в Ливан представлява сериозна опасност за прекратяването на огъня и усилията за траен и всеобхватен мир в региона", заяви говорителят на Антонио Гутериш - Стефан Дюжарик в изявление, призовавайки отново за незабавно преустановяване на всякакви военни действия, посочи БТА.

Израелските атаки срещу Ливан причиниха смъртта на 182 души вчера, посочва АФП.