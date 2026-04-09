Стотици хора търсят вълк, избягал от зоопарк в Южна Корея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Южна Корея издирват вълк, избягал от зоопарк в Даеджон – град с население от 1,5 милиона души.

В операцията по издирването участват над 300 души, сред които пожарникари, полицаи и военни, съобщи представител на пожарната служба в Даеджон пред „Дейли мейл".

Снимки, публикувани от местните медии, показват, че вълкът се разхожда по средата на пътя.

Мъжкият вълк е избягал от зоопарка в тематичния парк „O-World" в сряда. Градът Даеджон се намира на около 150 км южно от Сеул, което предизвика мащабна операция по издирването на избягалия вълк в околните райони.

Според властите в четвъртък вълкът все още бил на свобода, а местно училище е затворено от съображения за безопасност, докато издирването продължава.

Представител на пожарната служба съобщи, че в рамките на издирването са били пуснати дронове с камери, но са били принудени да ги изтеглят поради дъжда.

Представител на „O-World" заяви пред вестник „Корея Таймс", че по време на ежедневни проверки на всеки заграден участък преди отварянето на зоопарка е установено, че липсва един вълк.

„След като проверихме записите от камерите за видеонаблюдение, потвърдихме, че вълкът е изкопал дупка в почвата в дъното на заграждението и е избягал", каза представител на зоопарка.