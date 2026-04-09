Гърция вкарва колите в телефона – край на хартията и чакането

Гърция предприема нови стъпки към пълна дигитализация на услугите, свързани с автомобили, като въвежда разширени електронни функционалности чрез държавния портал Gov.gr и мобилното приложение Gov.gr Wallet. Целта е да се улесни обслужването на гражданите, да се намали административната тежест и да се подобри контролът върху автомобилния сектор.

Чрез услугата „MyAuto" собствениците вече могат да проверяват онлайн ключова информация за своите превозни средства – регистрационен статус, платени данъци, валидност на застраховката и резултати от техническите прегледи (KTEO). Данните се съхраняват в централизирана система и се актуализират регулярно.

Все по-широко приложение намира и използването на дигитални документи. Чрез Gov.gr Wallet шофьорите могат да съхраняват и представят електронни версии на основни документи на автомобила.

Значително улеснение е въведената възможност за дистанционно прехвърляне на собственост на автомобили. Сделките могат да се извършват онлайн, като системата автоматично извършва проверки за задължения, валидна застраховка и техническа изправност на превозното средство.

Гръцките власти разширяват и електронните проверки за автомобили без застраховка, без платени данъци или без валиден технически преглед. Институциите обменят информация в реално време, което позволява по-бързо установяване на нарушения и налагане на санкции.

Дигитализацията има потенциал да повиши прозрачността на автомобилния пазар в страната. За българските граждани, които често внасят автомобили от Гърция, това означава по-лесен достъп до основна информация за състоянието и административния статус на превозните средства.

Експерти обаче отбелязват, че въпреки напредъка, системите все още не предоставят пълна информация за историята на автомобилите, като например всички ремонти или пътнотранспортни произшествия. Поради това се препоръчва извършването на допълнителни проверки преди покупка.

С тези мерки Гърция затвърждава тенденцията към модернизация на публичните услуги и въвеждане на електронно управление в транспортния сектор.