Рюте хвали президента на САЩ за примирието, Тръмп отвърна с критики към НАТО

В сряда президентът Доналд Тръмп разкритикува страните от НАТО за това, че не са се намесили във войната в Иран, въпреки че генералният секретар Марк Рюте похвали президента за постигането на двуседмично примирие.

Тръмп беше помолил страните членки на НАТО да изпратят военни кораби, за да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, през който преминава една пета от световните доставки на петрол. Но нито една от страните-членки не изпрати свои кораби.

„НАТО НЕ БЕШЕ ТАМ, КОГАТО ИМАХМЕ НУЖДА ОТ ТЯХ, И НЯМА ДА Е ТАМ, АКО ОТНОВО ИМАМЕ НУЖДА ОТ ТЯХ", написа президентът в социалната си мрежа "Трут Соушъл" часове след като прессекретарката на Белия дом Каролин Ливит предаде посланието му, че алиансът е „преминал тест и се е провалило.

След това той сякаш отправи скрита заплаха към Гренландия – територия, която многократно е опитвал да завземе.

„ЗАПОМНЕТЕ ГРЕНЛАНДИЯ – ТОВА ГОЛЯМО, ЗЛЕ УПРАВЛЯВАНО КЪСЧЕ ЛЕД."

Публикацията на президента дойде след насрочена среща с Рюте, на която се очакваше той да повдигне въпроса за възможността САЩ да напуснат организацията.

Въпреки това Рюте заговори в помирителен тон, като похвали президента за споразумението за примирие в Иран.

Генералният секретар на НАТО се появи в сряда в CNN, за да обсъди временното примирие между САЩ, Иран и Израел, когато водещият Джейк Тапър го попита дали смята, че светът днес е по-безопасен, отколкото преди началото на войната в края на февруари.

„Абсолютно", отговори Рюте. „Това се дължи на лидерството на президента Тръмп."

След това той обясни, че ограничаването на ядрените възможности на Иран е „наистина важно за вашата и моята безопасност тук, в САЩ, в Европа и в Близкия изток".

След това говорител на НАТО заяви пред „Дейли Мейл", че Рюте и Тръмп „са провели откровен разговор по редица въпроси, свързани с нашата обща сигурност, включително в контекста на Иран.

Генералният секретар подчерта важността съюзниците да продължат да полагат усилия за изграждането на по-силен и по-справедлив съюз."

Но Ливит заяви пред репортери в сряда, че според нея е „доста тъжно, че НАТО обърна гръб на американския народ през последните шест седмици, при положение че именно американският народ финансира отбраната им".

„Изтеглянето от НАТО... е нещо, което президентът ще обсъди след няколко часа с Рюте и може би ще чуете директно от президента след тази среща", каза тя по-рано през деня.

След това Ливит опроверга твърденията на Иран, че Ормузкият проток е бил затворен заради израелски атаки срещу терористични групи, действащи от името на режима в Ливан.

„Днес наблюдаваме увеличение на трафика в протока", каза Ливит, отбелязвайки, че има разлика между това, което Иран казва публично, и това, което казва на частно.

Два танкера получиха разрешение да преминат през протока тази сутрин, с началото на двуседмичното примирие, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция „Фарс", макар по-късно да уточни, че преминаването е било преустановено „едновременно с израелските атаки срещу Ливан".

Ливит отбеляза, че „Ливан не е част от примирието".

В същото време Иран заплаши да унищожи петролни танкери, ако те се опитат да преминат през протока без разрешение, тъй като режимът е наложил такса от до 2 милиона долара на кораб.

Източно-западният нефтопровод на Саудитска Арабия, критична артерия, пренасяща суров нефт от Персийския залив към Червено море, беше подложен на атака с дронове в 13:00 часа местно време, съобщи FT.

Въздушната отбрана на Кувейт е пресекла 28 дрона при продължителни атаки, насочени срещу петролни съоръжения, електроцентрали и инфраструктура за обезсоляване на вода от 8 ч. в сряда, съобщи армията на страната, добавяйки, че ударите все още продължават.

Имаше също така съобщения за експлозии, разтърсили Техеран, за които Ливит отказа да коментира, докато не получи информация от екипа за национална сигурност на Тръмп.

Американските и иранските власти се готвят да се срещнат в Исламабад в събота, за да изработят по-трайно решение за прекратяване на войната.

Като част от споразумението Иран публично оповести това, което според него е десетточков мирен план, в който изисква САЩ да приемат продължаващия контрол на Техеран над протока, да признаят правото му на обогатяване на уран, да отменят всички санкции, да изплатят компенсации и да изтеглят всички свои войски от региона.

Тръмп в момента е изправен пред яростна реакция от страна на най-запалените си привърженици по повод примирието и десетте точки на мирния план, на фона на опасения, че той прави прекалено много отстъпки на Техеран, като дори Белият дом бе принуден да изясни твърденията му относно условията на споразумението.

Президентът по-рано описа плана на Иран като „работеща основа за преговори", но след това представител на Белия дом заяви, че точките в публикувания план не съответстват на това, което Тръмп е имал предвид.

След това президентът сякаш противоречеше на собствения си екип, като заяви, че повечето точки са „напълно договорени", но остави вратата отворена за възобновяване на ударите, ако споразумението се провали.

Републиканският сенатор Линдзи Греъм поиска Джей Ди Ванс да се яви пред Конгреса, за да обясни условията на споразумението, след като миролюбивият вицепрезидент поведе мирните преговори в последния момент, посредничени от Пакистан.

„Предполагаемият документ за преговори, по мое мнение, има някои тревожни аспекти, но времето ще покаже", написа Греъм в X.

„Очаквам с нетърпение архитектите на това предложение, вицепрезидента и другите, да се явят пред Конгреса и да обяснят как договореното споразумение отговаря на нашите цели за национална сигурност в Иран."