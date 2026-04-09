Цивилен загина в руския Краснодарски край след украинска атака с дрон

Мирен жител загина в руския Краснодарски край тази нощ при украинска атака с дрон, предадоха Франс прес и ТАСС, позовавайки се на местните власти.

Мъж, който е бил на балкон на многоетажна сграда по време на нападението в в село Саук Дере, в Кримски район, северно от пристанищния черноморски град Новоросийск, е бил убит от отломки от безпилотен летателен апарат, написа в канала си в приложението "Телеграм" губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, посочи БТА.

Части от унищожени дронове паднаха и в поле на открита площ в покрайнините на град Кримск, както и в района на предприятие. Отломки от безпилотни летателни апарати е имало и в село Молдаванское, добави Кондратиев.