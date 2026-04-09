Державата предлага на аукцион ценни книжа за 150 м...

Учени откриха нов остров в Антарктида

Британски учени откриха голяма долина под ледовете на Западна Антарктида Снимка: Интернет

Учени откриха нов остров в Антарктида. Площта му е около 130 метра дължина, 50 метра ширина и се издига на 16 метра над морската повърхност. Откритието е направено по време на експедиция с германския изследователски кораб „Поларщерн".

Първоначално учените сметнали, че се намират на ледник, но по-късно установили, че става въпрос за скална повърхност. Новооткритият остров се намира близо до остров Жуенвил в северозападната част на морето Уедъл, съобщи БНТ.

Засега той няма име, но скоро ще получи такова и ще бъде нанесен на картите.

Британски учени откриха голяма долина под ледовете на Западна Антарктида Снимка: Интернет

