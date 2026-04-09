Турските власти задържаха близо 200 заподозрени за връзки с „Ислямска държава“ след стрелбата пред консулството на Израел в Истанбул

Турските власти задържаха общо 198 души, заподозрени за връзки с терористичната организация „Ислямска държава", при мащабна операция, проведена в отговор на стрелбата пред консулството на Израел в Истанбул във вторник, съобщи турският правосъден министър Акън Гюрлек в профила си в Екс.

В изявлението на Гюрлек се посочва, че операцията е проведена вчера в 34 от 81-те окръга на Турция, сред които Истанбул, Измир, Адана, Анталия, Диарбекир, Трабзон, Ван и Йозгат. По думите на труския правосъден министър след стрелбата пред израелското консулство са образувани досъдебни производства заради предполагаеми връзки с „Ислямска държава" срещу 273 лица, от които 198 са задържани впоследствие.

Във вторник на обяд трима мъже откриха огън в района на консулството на Израел в истанбулския район Бешикташ. След престрелка с полицията, продължила около 10 минути, тримата бяха обезвредени, а един от тях почина от огнестрелни рани, получени по време на престрелката. Двама полицейски служители също бяха ранени.

Турската прокуратура незабавно започна разследване във връзка със стрелбата, в хода на което до момента са заловени общо 11 заподозрени, посочи БТА.

Коментирайки случая, турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи нарече тримата мъже „терористи" и заяви, че „един от тях е имал връзки с организация, която експлоатира религията за собствени цели". Водещи турски вестници съобщиха, че починалият при престрелката мъж е бил член на терористичната организация „Ислямска държава".