Двама загинаха в самолетна катастрофа в американския щат Аризона

Снимка: Pixabay

Двама души загинаха при самолетна катастрофа и избухнал впоследствие пожар на малко летище в американския щат Аризона, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на представители на местните власти.

Кметът на град Марана - Джон Пост, заяви, че самолетът е излязъл от пистата и се е запалил, посочи БТА.

Говорителката на градската администрация Вик Хатауей оповести, че на борда на самолета са се намирали двама души. Тяхната самоличност все още не е установена.

Полицейското управление в Марана публикува изявление, в което уточни, че няма информация за други пострадали. Полицията уточни, че при катастрофата не са засегнати други самолети на летището.

Националният съвет за безопасност на транспорта съобщи, че разследва катастрофата на самолет от типа „Пайпър ПA-32".

Марана се намира на около 32 километра северозападно от Тусон.

