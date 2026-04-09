Руски въздушен удар взе жертва в украинската Запорожка област, четирима души бяха ранени

Руска въздушна атака срещу Балабине в украинската Запорожка област взе жертва тази сутрин, а четирима души бяха ранени, предаде Укринформ, като се позова на публикация в приложението „Телеграм" на началника на областната военна администрация Иван Федоров.

„Един човек е загинал, а четирима са ранени. Броят на пострадалите в резултат на сутрешния удар на руските сили по Запорожка област нараства", се казва в изявлението.

Няколко частни къщи в Балабине са били разрушени при атаката, посочи БТА.

По-рано Укринформ съобщи, че противникът е извършил най-малко осем удара по Запорожка област през изминалата нощ, като по първоначална информация е била ранена една жена.