Гърция готви милиардни глоби за Meta и TikTok, ако допуснат деца онлайн

До 6% от глобалния оборот могат да достигнат глобите за социалните мрежи, ако не ограничат достъпа на деца под 15 години. Това предвижда нов законопроект на гръцкото правителство, насочен към по-строг контрол върху дигиталните платформи. Предвидените санкции са сред най-високите в Европа и могат да засегнат гиганти като Meta, TikTok и X.

Мерките, представени от премиера Кириакос Мицотакис, целят да превърнат Гърция в първата европейска държава с пълна забрана за социални медии за лица под 15 години, без възможност за заобикаляне чрез родителско съгласие. Новите правила се очаква да влязат в сила от 1 януари 2027 г., като законодателната рамка ще бъде гласувана в парламента до средата на 2026 г.

Предвижда се социалните мрежи да въведат задължителна система за верификация на възрастта, както и да премахват профили, които не отговарят на изискванията. При неспазване на правилата санкциите ще се налагат директно.

Размерът на глобите е съобразен с европейския Акт за цифровите услуги, който позволява налагането на значителни финансови наказания на големите технологични компании.

Предложението вече предизвика реакции, като поддръжниците го определят като необходима мярка за защита на децата, а критиците предупреждават за рискове, свързани със защитата на личните данни.