Гръцкият премиер Мицотакис: Таксата на Иран за преминаване през Ормузкия проток е напълно неприемлива

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис призова за свободно и сигурно корабоплаване през Ормузкия проток на фона на временното прекратяване на военните действия между САЩ и Иран, като критикува идеята на Техеран да таксува корабите за безопасното им преминаване през протока, съобщи ДПА.

„Не мисля, че международната общност е готова да приеме това Иран да изисква такса за всеки кораб, който преминава през протока. Подобна идея за мен е напълно неприемлива", каза Мицотакис пред Си Ен Ен снощи.

Гърция е водеща сила в световното корабоплаване, контролирайки една от най-големите търговски флоти в света. Много кораби, които са гръцка собственост или се управляват от Гърция, са блокирани в района на Персийския залив заради военните действия там, посочи БТА.

След обявяването на временното примирие между Иран и САЩ Техеран предложи да таксува корабите за безопасно преминаване през Ормузкия проток. В същото време американският президент Доналд Тръмп заяви, че протокът може да бъде съвместно охраняван от САЩ и Иран, въпреки че подробностите около тази възможност за момента остават неясни.

Пред Си Ен Ен Мицотакис отбеляза, че може да е необходимо отделно международно споразумение за протока, но то не трябва да включва такси. „Ще създадем много опасен прецедент по отношение на свободата на корабоплаването, ако това се случи", предупреди той.