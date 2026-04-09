Бившият премиер на Непал Шарма Оли бе освободен от ареста

Бившият министър-председател на Непал - Кхадга Прасад Шарма Оли, беше освободен днес след 12 дни арест в рамките на разследване, започнато във връзка с потушаването на протестите, довели до падането на неговото правителство миналата година, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция, посочи БТА.

"Бившият министър-председател и бившият министър на вътрешните работи Рамеш Лекхак бяха освободени днес, при условие че се явят в полицията, когато бъдат призовани", заяви пред АФП говорителят на полицията Паван Кумар Бхатараи.