Белгия ще осигури подкрепа за най-засегнатите от повишените енергийни цени на основата на данните в данъчните декларации

Белгийското правителство планира да подпомогне най-засегнатите от високите цени на енергията домакинства, като използва данни от годишните данъчни декларации, съобщават местни медии. Очаква се обаче помощите да достигнат до получателите със значително закъснение.

Средствата ще бъдат осигурени от допълнителните приходи от продажбата на енергоносители. Подкрепата ще бъде насочена основно към домакинства с ниски доходи, които се отопляват на газ или мазут, както и към хора, чиито разходи за транспорт до работното място са се увеличили, посочи БТА.

В повечето случаи получателите ще трябва да изчакат около година, преди да получат средствата.

На европейско равнище Европейският съюз призова държавите членки да предоставят целенасочена подкрепа за гражданите, като същевременно спазват правилата за бюджетна дисциплина. Европейската комисия очаква трайни ефекти върху енергийните пазари вследствие на събитията в Близкия изток, като страните от еврозоната вече предвиждат по-висока инфлация и по-слаб икономически растеж.

По-рано тази година белгийски медии уточниха, че заради поскъпването на горивата след началото на руската инвазия срещу Украйна белгийският бюджет е осигурил над 4,2 милиарда евро за обезщетение на домакинствата в страната. Помощите тогава бяха предоставени на всички, независимо от доходите.

Настоящият подход е по-насочен, тъй като властите се стремят да ограничат бюджетните разходи в условията на необходимост от икономии в размер на около 10 милиарда евро през следващите три години. Мерките за фискална консолидация вече предизвикаха социално напрежение и доведоха до няколко стачки миналата година, а поредният национален протест е насрочен за 12 май.