Израелските бомбардировки на Ливан са "изключително разрушителни", заяви британската външна министърка

Британската външна министърка Ивет Купър заяви, че израелските бомбардировки на Ливан са "изключително разрушителни", и подчерта, че конфликтът трябва да приключи, за да се предотврати дестабилизирането на сключеното от САЩ и Иран примирие, предаде Ройтерс.

"Искаме Ливан да бъде включен в договорката за спиране на огъня", заяви тя днес пред радио "Таймс" и добави: "Искаме то да бъде разширено, за да обхване и Ливан, защото в противен случай ще бъде дестабилизиран целият регион", посочи БТА.

"Ескалацията, която наблюдавахме вчера от страна на Израел, беше много разрушителна, и искаме да видим край на военните действия", посочи министърката.