Промяна в местоположението на избирателни секции в...

Очаква се Благодатният огън да пристигне в Гърция на Велика събота с правителствен полет от Йерусалим

Самолет Снимка: Рixabay

Очаква се Благодатният огън да пристигне на Велика събота на Международното летище в гръцката столица Атина с правителствен полет от Йерусалим, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Преди седмица Министерството на външните работи на Гърция обяви, че следи отблизо събитията в Близкия изток, включително тези, свързани с транспортирането на Благодатния огън до Гърция. Говорителят на министерството Лана Зохиу увери, че се обсъждат различни варианти за донасянето му в страната, посочи БТА.

Гръцката авиокомпания „Скай експрес" обяви в сряда, че ще транспортира със свои полети Благодатния огън от Атина до седем дестинации в цяла Гърция – Александруполис, Ираклион, Корфу, Ханя, Митилини, Родос и Санторини.

Самолет Снимка: Рixabay

