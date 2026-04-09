Разговорите на унгарския външен министър с Русия са "предателство" на солидарността с ЕС, заяви първият дипломат на Франция

1332
Петер Сиярто Снимка: КАДЪР: Екс/@DoctorGerhard

Разговорите между унгарския министър на външните работи Петер Сиярто и неговия руски колега Сергей Лавров са "предателство" на солидарността с Европейския съюз, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс.

"Това е предателство спрямо основополагащата солидарност, която се изисква от всички страни членки на Европейския съюз, ако искаме да бъдем силни", посочи Баро пред френското радио "Франс Ентер", предаде БТА.

В контекста на временното прекратяване на военните действия между САЩ и Иран френският външен министър посочи, че въвеждането на такса за преминаването на Ормузкия проток би било "неприемливо", тъй като такава мярка би била несъвместима с нормите на международното право, предаде Франс прес.

"Такава мярка би била неприемлива, защото свободата на корабоплаване в международни води е общо благо, което не трябва да бъде възпрепятствано от каквато и да е пречка или правила за преминаване", посочи Баро пред "Франс Ентер".

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че се обмисля създаването на многонационална компания, която ще контролира корабоплаването в Ормузкия проток чрез въвеждането на такса.

"Никой не би я приел, просто защото такава такса е незаконна. Международните води са свободни за корабоплаването", допълни Баро.

