Виктор Орбан е изправен пред най-сериозното предизвикателство за властта си от 2010 г.

Унгарският премиер Виктор Орбан е изправен пред най-сериозното изпитание за политическото си оцеляване от идването си на власт през 2010 г., пише в. "Гардиън". Предстоящите парламентарни избори се очертават като повратна точка за политиката в страната. Управляващата партия ФИДЕС за първи път от много години не изглежда непобедима, а възходът на новата опозиционна партия ТИСА поставя под въпрос дългогодишния модел на управление, изграден от Орбан.

Това предизвикателство идва от неочакван източник – бивш съюзник на премиера, отбелязва Ройтерс. Центристката и проевропейски настроена ТИСА на Петер Мадяр сравнително бързо успя да се превърне в реален конкурент на ФИДЕС, след като за първи път участва в избори на вота за Европейски парламент през 2024 година. Според поредица социологически проучвания преди изборите партията на Орбан изостава от ТИСА, което е безпрецедентно развитие на фона на продължилата повече от десетилетие доминация на ФИДЕС в унгарската политика.

В по-широкообхватен контекст някои анализатори подчертават, че Орбан все пак още остава силен политически играч и опозицията е изправена пред значителни затруднения. Според американския мозъчен тръст Атлантически съвет (Atlantic Council) въпреки неблагоприятните за ФИДЕС данни от социологическите проучвания избирателната система, институционалният контрол на Орбан и медийната среда в страната продължават да дават предимство на управляващите. Това означава, че въпреки сериозното предизвикателство, Орбан не бива да бъде отписван.

Един от основните фактори, които подкопават позициите на Орбан, е икономическата ситуация в Унгария, отбелязва Ройтерс. Унгарската икономика страда от продължителна стагнация и страната бе сред най-силно засегнатите от инфлацията в ЕС след началото на войната в Украйна. Високите цени и ниските доходи – едни от най-ниските в ЕС – се превръщат във водеща тема за избирателите и ерозират традиционната подкрепа за ФИДЕС.

Икономическото неудовлетворение се комбинира с по-дълбоко обществено недоволство, пише "Гардиън". На фона на продължаващата от години централизация на властта, налагането на ограничения върху медиите и постоянните конфликти с европейските институции, част от унгарското общество започва да търси алтернатива. Обвиненията срещу Орбан в авторитаризъм, отправяни както от вътрешни критици, така и от ЕС, постепенно намират по-широк отклик сред избирателите.

В същото време обаче премиерът продължава да се радва на силна международна подкрепа от консервативните среди, отбелязва Ройтерс. Орбан си е осигурил подкрепата на фигури като американския президент Доналд Тръмп, както и на европейски лидери като италианския премиер Джорджа Мелони и лидера на френската крайна десница Марин Льо Пен. Тази подкрепа укрепва позициите му сред твърдото ядро от избиратели, които смятат, че неговата политика защитава националния суверенитет и традиционните ценности.

Предизборната кампанията на Орбан е изградена около добре познатата му стратегия за противопоставяне на външни заплахи, коментира Ройтерс. Той представя изборите като избор между „война и мир", твърдейки, че опозицията би въвлякла Унгария по-дълбоко в конфликта в Украйна. Анализаторите обаче отбелязват, че тази реторика този път има ограничен ефект, тъй като избирателите са по-фокусирани върху вътрешни проблеми като здравеопазването и икономиката.

Особено тревожен сигнал за ФИДЕС е спадът в подкрепата сред младите избиратели, отбелязва Ройтерс. Данни от социологически проучвания показват, че едва около една пета от унгарците на възраст под 40 години подкрепят партията. Това подчертава структурен проблем за Орбан, чиято политическа база застарява, докато новите поколения изглеждат по-склонни да подкрепят проевропейски и центристки алтернативи.

Въпреки тези предизвикателства Атлантически съвет предупреждава, че опозицията я очаква сериозна битка. Според експертите липсата на дълбоко вкоренена партийна структура и ограничените ресурси, с които разполага сравнително новата политическа сила, могат да се окажат решаващи фактори. Освен това, институционалната рамка, изградена през годините от Орбан, продължава да благоприятства управляващите.

В основата на настоящата ситуация стои дългогодишният модел на управление на Орбан, посочва Ройтерс. След убедителната си победа през 2010 г. той използва конституционното си мнозинство, за да реформира основния закон и да укрепи правомощията на изпълнителната власт. Този модел, често описван като „нелиберална демокрация", осигурява политическа стабилност, но също така е причина за постоянните конфликти с ЕС, довели до замразяване на европейски средства.

В крайна сметка структурните предимства, с които разполага властта и устойчивата подкрепа сред част от електората, означават, че изходът от изборната надпревара в Унгария остава несигурен въпреки прогнозите на социологическите агенции, коментира Ройтерс. Сигурно е само едно – резултатите ще са от значение не само за Унгария, но и за политическата обстановка в Европа като цяло.