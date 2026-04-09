Бивш кореспондент на свободна практика на Радио "Свободна Европа" е задържан за държавна измяна

1148
Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) е задържала журналист по обвинение за държавна измяна СНИМКА: Пиксабей

В град Чита е задържан бивш кореспондент на свободна практика на Радио "Свободна Европа" по обвинения в държавна измяна, заяви днес руската Федерална служба за сигурност (ФСС), предаде ТАСС.

Службата допълни, че мъжът, чиято самоличност не се разкрива, е предавал сведения на Украйна, допълва БТА.

"Подразделението на ФСС в Забайкалския край е пресякло противоправната дейност на гражданин на Русия, роден през 1960 г., свързана с държавна измяна", посочиха от пресцентъра на службата и добавиха: "Установено е, че жителят на Чита по-рано е работил като кореспондент на свободна практика на Радио "Свободна Европа". С цел оказване на помощ на украинската страна той се е присъединил към контролирана от Службата за сигурност на Украйна група в "Телеграм" и е предавал на противника сведения за информационните ресурси на местно печатно издание, специализирано в отразяването на хода на специалната военна операция, а също така за един от обектите на критичната инфраструктура на региона за организиране на нанасящи вреда компютърни действия. Получените от спецслужбите на Украйна сведения са били използвани за провеждането на компютърни атаки срещу посочените обекти, което временно е затруднило изпълняването от органите на властта на техните задължения".

При обиск от задържания са иззети електронни устройства, съдържащи сведения, които изобличават противоправната му дейност срещу сигурността на Русия, се допълва в изявлението на ФСС.

