Румънски министър: На всеки 10 долара поскъпване на барел петрол дизелът скача с 9 евроцента

Ако цената на барел петрол продължи да расте на международните пазари, Румъния трябва да предприеме нови мерки за смекчаване на въздействието от покачващите се цени на дизела. Това мнение изрази в ефира на телевизия Диджи24 министърът на енергетиката Богдан Иван, предаде БТА.

„Вярвам, че мерките са абсолютно необходими, защото за всеки 10 долара увеличение на цената на барел петрол, виждаме увеличение от приблизително 0,45 леи (0,09 евроцента – бел.ред.) на литър дизел на бензиностанцията. Така че ако видим тенденция на международно увеличение на цените, държавата трябва да се намеси по-силно, да намали акциза, за да поддържа поносимо ниво за населението", коментира той.

От малкия екран министърът за пореден път увери, че Румъния не е изправена пред недостиг на гориво, а проблемът е единствено в цената.

„Очевидно е, че говорим за тенденции на растеж на цените, ако този конфликт продължи. Но фактът, че имаме тези рафинерии, които функционират много добре, в Петромидия имахме основен ремонт, който извършихме за рекордно кратко време, те работят на максимален капацитет, имаме различни търговски пътища, вярвам, че днес не сме в рискова ситуация, когато говорим за нашата страна", обясни министърът.

Богдан Иван уточни, че Румъния не разчита само на запасите от петролни продукти, които има, а продължава да внася и се е движила по-бързо от другите държави в това отношение.

Междувременно тази сутрин румънският пазар на горива претърпя промяна, след като "Ромпетрол" значително намали цените. В Букурещ бензинът падна под 9 леи (1,77 евро) и се продава за 8,94 леи (1,75) за литър, дизелът е 10,13 леи (1,99 евро) за литър.