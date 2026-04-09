Намериха 250 кучета, натъпкани в жилище в Обединеното кралство (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спасители са открили повече от 250 кучета от смесена порода пудел, живеещи в един дом, съобщиха от организацията за защита на животните RSPCA.

Броят и условията, в които са били отглеждани кучетата, открити на неразкрито място във Великобритания, „бързо са излезли извън контрол поради усложнени семейни обстоятелства".

От организацията добавят, че „шокираща" снимка, направена от спасител, на която се виждат десетки кучета, натъпкани в хол, не е генерирана от изкуствен интелект, в отговор на множество коментари в социалните мрежи, според които е фалшива.

Снимката илюстрира „поразителната реалност" на случаите с много животни, с които се сблъсква RSPCA, като според организацията те са се увеличили със 70% в Англия и Уелс от 2021 г. насам.

Благотворителната организация допълни, че през последната година е реагирала на 4200 подобни случая – които включват най-малко 10 животни на един адрес.

Центърът за животни Radcliffe в Нотингам, който е приел част от кучетата, съобщи, че те са пристигнали със „силно сплъстена козина" и възпалена кожа.

„Някои бяха толкова уплашени, че трябваше да ги носим от клетките до тревата", се казва в публикация в социалните мрежи.

Представителят на RSPCA Джо Хърст заяви: „Тази шокираща снимка е реалността на много случаи с голям брой животни и ситуацията, с която нашите служители на първа линия се сблъскват все по-често – нарастват сигналите за случаи с 10, 20 и дори 100 животни.

„Разбираме, че хората са толкова потресени, че не вярват на това, което виждат. Но тази снимка не е генерирана от изкуствен интелект – тя е истинска.

„Това е поразителната реалност на това какво може да се случи, когато дори добронамерени стопани се окажат претоварени – неконтролираното размножаване може да излезе извън контрол и условията да се влошат драстично."

От RSPCA заявиха, че не могат да споделят допълнителна информация за обстоятелствата на собствениците, но добавиха, че те са потърсили помощ, защото са били „претоварени".

Организацията посочи, че не е било уместно да се предприемат съдебни действия поради обстоятелствата и „изключително уязвимото състояние" на собствениците.

Според тях случаите с голям брой животни на един адрес могат да бъдат свързани с психично здраве, кризата с разходите за живот или недобри практики при развъждане.

Кучетата от смесена порода пудел, известни още като „дудъли", са станали все по-популярни през последните години и са сред трите най-разпространени типа кръстоски сред стопаните на кучета, според проучване на Dogs Trust от 2025 г.

През ноември RSPCA съобщи отделно за спасяването на 80 кучета – основно чихуахуа, померани и кръстоски – от къща в Бедфордшър.

От общо 250 спасени кучета от имота на снимката, 87 са приети от RSPCA, а останалите са предадени на Dogs Trust.

Организацията съобщи, че кучетата, които е поела, са изпратени в центрове в райони като Хартфордшър, Съри, Норфолк и Нотингамшър с цел намиране на нови домове.

Две от кучетата – Стиви и Санди – в момента очакват осиновяване в центъра Southridge на RSPCA.

Стиви е сляпа и глуха и трябва да бъде осиновена заедно със Санди, която се е превърнала в нейния водач.