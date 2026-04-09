Испания отваря отново посолството си в Техеран

Хосе Мануел Албарес СНИМКА: X / José Manuel Albares

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви пред репортери, че Испания ще отвори отново посолството си в иранската столица Техеран, като се надява да постигне мир след израелско-американската военна операция срещу Иран, съобщи Ройтерс.

"Дал съм насоки на нашия посланик в Иран да се върне в Техеран, да поеме отново поста си и да отвори нашето посолство, за да можем да се присъединим към усилията за постигане на мир от всяко възможно място, включително от самата иранска столица", подчерта Албарес, цитиран от Ройтерс и БТА.

