Испания отваря отново посолството си в Техеран

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви пред репортери, че Испания ще отвори отново посолството си в иранската столица Техеран, като се надява да постигне мир след израелско-американската военна операция срещу Иран, съобщи Ройтерс.

"Дал съм насоки на нашия посланик в Иран да се върне в Техеран, да поеме отново поста си и да отвори нашето посолство, за да можем да се присъединим към усилията за постигане на мир от всяко възможно място, включително от самата иранска столица", подчерта Албарес, цитиран от Ройтерс и БТА.