Делси Родригес обеща отговорно увеличение на доходите от 1 май във Венецуела

От 1 май ще има увеличение на доходите във Венецуела, обяви временно изпълняващият длъжността президент на страната Делси Родригес, предадоха агенциите ЕФЕ и БТА.

"Увеличението ще бъде отговорно", заяви Родригес в обръщение към нацията, макар че не уточни дали става дума за минималната заплата или за възнагражденията на държавните служители.

По време на излъчването на речта ѝ по държавната телевизия за кратко спря токът.

Родригес припомни, че през март са били увеличени бонусите за държавните служители. По думите ѝ увеличението е било възможно заради продажбата на петролни продукти, отварянето на петролната индустрия и сближаването със Съединените щати.

Тя заяви, че се очаква допълнително подобрение на доходите, което ще бъде възможно с увеличаването на ресурсите на страната.

Според нея правителството цели постепенно възстановяване на доходите чрез икономически растеж. Фокусът е върху секторите на петрола, газа и минното дело, които носят бързи приходи.

Родригес обяви създаването на комисия за "трудов диалог". Решението идва на фона на протести с искания за по-високи заплати.

Създадена е и нова комисия за оценка на държавните активи, съобщи още тя.