Делси Родригес обеща отговорно увеличение на доходите от 1 май във Венецуела

От 1 май ще има увеличение на доходите във Венецуела, обяви временно изпълняващият длъжността президент на страната Делси Родригес, предадоха агенциите ЕФЕ и БТА.
"Увеличението ще бъде отговорно", заяви Родригес в обръщение към нацията, макар че не уточни дали става дума за минималната заплата или за възнагражденията на държавните служители.
По време на излъчването на речта ѝ по държавната телевизия за кратко спря токът.
Родригес припомни, че през март са били увеличени бонусите за държавните служители. По думите ѝ увеличението е било възможно заради продажбата на петролни продукти, отварянето на петролната индустрия и сближаването със Съединените щати.
Тя заяви, че се очаква допълнително подобрение на доходите, което ще бъде възможно с увеличаването на ресурсите на страната.
Според нея правителството цели постепенно възстановяване на доходите чрез икономически растеж. Фокусът е върху секторите на петрола, газа и минното дело, които носят бързи приходи.
Родригес обяви създаването на комисия за "трудов диалог". Решението идва на фона на протести с искания за по-високи заплати.
Създадена е и нова комисия за оценка на държавните активи, съобщи още тя.