Значителен спад на резервациите в Турция заради войната в Близкия изток



Значително са намалели туристическите резервации в Турция от началото на войната в Близкия изток, като представители на туристическия сектор съобщават, че са подложени на натиск заради по-слабия чуждестранен интерес и нарастването на разходите им, съобщава сайтът „Търкиш минит", цитиран от БТА.

Затрудненията за сектора бяха обсъдени от представители на туристически фирми и асоциации от Турция по време на конгрес в южния турски град Анталия, организиран от Асоциацията на турските туристически агенции (TÜRSAB).

По време на събитието от сектора съобщиха, че резервациите от Европа са спаднали с около 20 - 25 процента, докато търсенето от Близкия изток до голяма степен е спряло от началото на конфликта.

Председателят на TÜRSAB Фируз Баглъкая заяви, че ранните резервации са отбелязали анулации от около 15 процента след началото на войната в Близкия изток в края на февруари. Той също така каза, че по-високите цени на петрола, предизвикани от затварянето на Ормузкия проток заради конфликта, са увеличили разходите за полети с около 25 процента, което оказва натиск върху туроператорите, които вече са определили пакетни цени за почивки през лятото.

Толга Килит, член на борда на туристическата агенция „Килит Груп" (Kilit Group), каза, че чуждестранното търсене, което в първите дни на войната е спаднало с около 80 процента, частично се е възстановило, но остава с около 30 процента под нормалните нива.

Според представители от сектора вътрешното търсене може да помогне за компенсиране на спада на чуждестранните посетители в Турция.

Мете Вардар, председател на компанията „Джоли Тур" (Jolly Tur), заяви, че хотелите продължават да предлагат отстъпки за ранни резервации до 40 процента, като добави, че делът на вътрешните туристи може да се увеличи от около 15 процента през миналия сезон до 22 процента през настоящия.