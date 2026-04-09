Звезди от турските сериали са задържани в разследване за дрога

С нова вълна арести на популярни личности в рамките на мащабното разследване за употреба на наркотици осъмна Турция, съобщават местните медии.

Сред задържаните тази сутрин общо 11 души, са едни от най-известните актьори от младото поколение, които изпълняват главни роли в култови телевизионни сериали - Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан. Задържани са още Синем Йозгенч Юнсал, Елиф Бюшра Пекин, Ахсен Ероглу, както и известният рап изпълнител Ендер Ероглу (Норм Ендер), музикантите Утку Юнсал и Мерт Демир.

В публикуваното в турските медии съобщение на Бюрото за разследване на тероризма и организираната престъпност към Главната прокуратура на Истанбул се посочва, че „в рамките на операцията, извършена в координация с Дирекцията за борба с наркотичните престъпления на областната жандармерия, са издадени заповеди за арест на 14 заподозрени, за които се смята, че са участвали в престъпленията „закупуване, приемане или притежание на наркотични или стимулиращи вещества за лична употреба", „употреба на наркотични или стимулиращи вещества" и „предоставяне на наркотични или стимулиращи вещества".

Според съобщението 11 от лицата, за които са издадени заповеди, са задържани, двама са в неизвестност, а един е в чужбина.

Задържаните са отведени за разпит и даване на показания по отправените обвинения. Предвижда се да бъдат изправени пред съда и да дадат проби за наркотици, съобщава БТА.

Актрисата Хафсанур Санджактутан към момента изпълнява главната роля в телевизионния сериал „Kıskanmak" („Ревност"), който е с най-висок рейтинг.

Роденият през 1991 година Бурак Дениз е от младото поколение актьори. Сред култовите му роли е тази в сериала „Някой напълно различен" („Bambaşka Biri"), където негова партньорка е Ханде Ерчел.

Ханде Ерчел също бе задържана в рамките на кампанията на властите срещу употребата на наркотици, но резултатите от пробата ѝ са отрицателни и тя бе освободена от разследването.

Преди това бе задържана певицата Симге Сагън, която по-късно бе освободена, но ѝ бе наложена забрана за напускане на страната. Сред задържаните бе и актьорът Ибрахим Челиккол, който също бе освободен по-късно.

Мащабното разследване на турските власти за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция започна през октомври миналата година. Дълъг е списъкът на актьори, журналисти, изпълнители, певци, музиканти, инфлуенсъри, продуценти и бизнесмени, които бяха задържани в осъществените досега няколко поредни операции. Сред задържаните бяха и популярната певица Алейна Тилки, актьорът Джан Яман, продуцентът Тимур Савджъ.

През месец февруари тази година съд в Истанбул арестува собственика на петзвездния хотел „Бебек" на брега на Босфора и конфискува хотела, където според разследването са се провеждали партита, на които членове на местния елит, актьори, певци и инфлуенсъри са употребявали наркотици.