Иран пренасочва кораби в Ормузкия проток заради мини и затяга контрола

Иран е пренасочил плавателни съдове в Персийския залив по маршрути, създадени да избягват морски мини в Ормузкия проток, като преминаването се извършва под надзора на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщават местни медии.

Според съобщение на Организацията по пристанища и морско дело, излъчено по държавната телевизия, новата система за маршрути е въведена като предпазна мярка срещу възможен контакт с мини. Корабите са задължени да следват алтернативни коридори до второ нареждане, като движенията им се координират съвместно с военните сили, пише Turkiyetoday.

Алтернативни маршрути за влизане и излизане в Ормуз

Указанията променят начина, по който корабите навлизат и напускат теснината. Плавателните съдове, идващи от Оманския залив, трябва да се насочат на север, да преминат близо до остров Ларак и да продължат към Персийския залив.

Корабите, които напускат района, трябва да следват обратния маршрут – от залива, южно от остров Ларак, към открито море. Иранските власти подчертават, че тези маршрути трябва да се спазват съгласно официална карта, разпространена заедно със съобщението.

Въпреки постигнатото примирие между САЩ и Иран, корабите все още не могат да преминават през протока без изрично разрешение от Гвардейците на революцията, като много съдове остават блокирани в района, съобщава агенция Tasnim.

Ормуз отново затворен след израелски удари, трафикът рязко намалява

Иранските медии сигнализират, че достъпът до протока остава ограничен дори след временното примирие между Техеран и Вашингтон. Полуофициалната агенция Fars съобщава, че протокът, който първоначално се очакваше да бъде отворен след примирието, на практика отново е затворен след израелски удари в Ливан.

Според информации протокът е бил напълно затворен за търговско корабоплаване след израелските атаки, като няколко петролни танкера са били принудени да обърнат курса си. Съобщава се за кораб, който рязко е променил посоката си край полуостров Мусандам в Оман, извършвайки 180-градусов завой и връщайки се обратно в Персийския залив.

Данните от проследяване също показват минимална активност, като само няколко ирански и китайски танкера продължават да се движат през коридора.

Ормузкият проток поема значителен дял от световните доставки на петрол и дори частични смущения бързо оказват влияние върху енергийните пазари.