Приключи 42-рата китайска антарктическа експедиция

Днес 42-рата китайска антарктическа експедиция, организирана от Министерството на природните ресурси, се завърна успешно в страната с полярния ледоразбивач „Сюелун". Екипът изпълни всички планирани задачи, поставяйки нови национални рекорди по брой на участниците, обем на превозените материали и мащаб на научните дейности, пише КМГ.

„Сюелун" и „Сюелун 2" отплаваха от Шанхай на 1 ноември 2025 г., като мисията на „Сюелун" продължи 160 дни и обхвана разстояние от над 34 000 морски мили. В момента „Сюелун 2" продължава работата си за изследване на екосистемата в залива Приц и се очаква да се завърне в Шанхай в края на май.