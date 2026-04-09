КМГ: Подобряват се условията за развитие на малките и средните предприятия в Китай

Днес Китайският център за насърчаване на малкия и средния бизнес публикува „Доклад за оценка на условията за развитие на малкия и средния бизнес за 2025 г.", съобщава КМГ.

Документът показва, че бизнес средата в сектора се подобрява устойчиво с всяка година. Разликата в условията за развитие между отделните градове и региони продължава да намалява, бариерите за достъп до пазара се премахват, а изграждането на единен национален пазар се задълбочава, водейки до по-балансирано регионално развитие.

Над 70% от малките и средните предприятия отчитат стабилни или нарастващи оперативни приходи. Повече от 60% от тях планират иновации и научноизследователска дейност през следващата година, а над 40% имат инвестиционни планове, демонстрирайки устойчивост и мотивация за растеж.