Домбровскис: Устойчивостта на европейската икономика е поставена на изпитание

Войната в Близкия изток предизвика едно от най-мащабните смущения в енергийните доставки в историята, каза днес еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по икономически и финансови въпроси.

Устойчивостта на европейската икономика е поставена на изпитание, каза той. По неговите думи последиците зависят от продължителността на конфликта и, ако той бъде краткотраен, може да се очаква повишение на инфлацията в ЕС тази година с 1 процент над досегашните прогнози и понижение на икономическия растеж с 0,2-0,4 на сто. Според него при по-продължителен конфликт растежът може да спадне с 0,4-0,6 на сто, а инфлацията да нарасне с 1,1-1,5 на сто през тази и следващата година. Това не са прогнози, а първоначални оценки, пролетните икономически прогнози на Европейската комисия ще бъдат представени в средата на май, поясни Домбровскис.

Засега обявеното двуседмично примирие дава известно успокоение, това се отрази на петролните пазари и цените спаднаха под 100 долара за барел, отбеляза еврокомисарят. Дългосрочните прогнози са трудни заради дълбока несигурност, допълни той. Европейската икономика е заплашена от стагфлация - забавен растеж и висока инфлация, обобщи Домбровскис. По неговите думи бюджетните възможности за подкрепа на гражданите са ограничени, включително заради нарастването на разходите за отбрана, допълва БТА.