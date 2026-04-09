Сирия отвори ключов контролно-пропускателен пункт на границата си с Ливан

1044
Сирия отново отвори контролно-пропускателния пункт "Дждейдет Ябус" СНИМКА: пиксабей


Сирия отново отвори контролно-пропускателния пункт "Дждейдет Ябус" на границата си с Ливан, предаде ДПА.

Сирийските власти заявиха, че от днес граничният пункт, който се намира на запад от Дамаск, отново работи в обичайни си режим. Предприети са всички необходими мерки за безопасното преминаване през "Джейдет Ябус" и пунктът ще работи денонощно, добавят властите.

"Джейдат Ябус" беше затворен миналата седмица, след като Израел заяви, че през този контролно-пропускателен пункт минават бойци от "Хизбула" и заплаши да го атакува. Движението от Сирия към Ливан бе пренасочено към гранични пунктове в провинциите Хомс и Тартус.

Сирия вчера заяви, че отново отваря въздушното си пространство и че международното летище в Дамаск възобновява работа, след като Техеран и Вашингтон обявиха прекратяване на огъня. Въздушният трафик над Сирия бе спрян в началото на март заради размяната на удари между Израел и Иран, припомня БТА.

