Шествия в Иран на 40-тия ден от смъртта на Али Хаменей (Снимки)

Церемонии, отбелязващи 40 дни от смъртта на аятолах Али Хаменей, лидерът на иранската ислямска революция, се проведоха на 9 април, с широко участие на обществеността в Техеран и едновременно с това в градове из цялата страна, съобщава иранската медия „WANA".

Шествията, отбелязващи 40 дни от смъртта на иранския лидер, се превърнаха в едно от най-мащабните траурни събирания през последните седмици.

Церемонията символично започна в 9:40 ч. сутринта, съвпадайки с точния час на убийството, и е планирано да продължи до 20:00 ч.

В Техеран траурните шествия започнаха рано сутринта от различни маршрути, особено от площад „Енгелаб", и се придвижиха към мястото на убийството.

Междувременно, още от снощи, 8 април, религиозни групи и траурни събрания вече бяха започнали да се придвижват след вечерните молитви от джамиите и религиозните зали към главните площади и определените места за траур.

Наблюденията на място показват, че значителен брой хора се бяха събрали на определените места още преди официалното начало на церемонията, а броят на участниците продължава да нараства с течение на времето.

Централните улици на столицата, особено онези, които водят към мястото на убийството, са изпълнени с траурни процесии и религиозни ритуали в памет на бившия лидер на Ислямската република. В същото време съобщения сочат, че подобни церемонии се провеждат в цялата страна.

Като част от траурните програми, в 21:00 ч. в цялата страна ще бъде рецитирана молитва за благоденствието на Имам Махди, придружена от записан глас на покойния лидер. Освен това, според официални съобщения, за 10 април са насрочени допълнителни церемонии, започващи в 10:00 ч. в големи молитвени площадки из цялата страна.

Аятолах Али Хаменей беше убит при целенасочена атака в Техеран.

Съединените щати и Израел бяха посочени като извършители на атаката, която бележи началото на наложена на Иран война, продължила четиридесет дни.

Убийството на иранския лидер предизвика широко разпространени реакции в целия регион и по света и беше определено от много анализатори като повратна точка в геополитическото развитие на Близкия изток.

Провеждането на церемониите „Арбаин" в памет на бившия лидер на Ислямската република, в рамките на религиозната традиция „Арбаин", се разглежда като опит да се предефинира това събитие като „историко-идеологически" момент.

В този контекст голямата публична активност на възпоменателните церемонии беше представена от организаторите като знак за продължаваща народна подкрепа и подновен обет за вярност към политическия и идеологическия път на системата.