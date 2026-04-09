Мелони: Правителството ще изпълни целия си мандат, няма да има нови оставки

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви пред парламента днес, че правителството ѝ ще изпълни целия си петгодишен мандат и подчерта, че няма да има нови оставки или размествания, предаде италианската агенция АНСА, цитирана от БТА.

Мелони очерта последната година от управлението си. Мандатът на кабинета ѝ ще изтече през септември 2027 г. Италианската министър-председателка даде заявката си за пълен мандат на фона на загубата ѝ на референдума за съдебна реформа, която се отчита като първото ѝ голямо политическо поражение.

След референдума последваха оставки на няколко членове на правителството, включително на министъра на туризма Даниела Сантанке.

"Няма да има повече оставки. Ще управляваме до края на мандата", заяви Мелони и подчерта, че правителството ще продължи реформите в съдебната система, като този път ще се търси по-широко сътрудничество.

Мелони отбеляза, че Италия се нуждае от "конкретни и смели решения", които да подобрят работата на съдебната система.

Планираната реформа, предложена на референдума, предвиждаше разделяне на кариерните пътища на съдии и прокурори и ограничаване на политическото влияние. Критиците обаче твърдят, че тя няма да ускори съдебните процеси и може да увеличи политическия контрол върху съдебната система.

Премиерът заяви, че правителството остава стабилно и единно, като изрази подкрепа за вицепремиерите Антонио Таяни и Матео Салвини. Мелони подчерта, че дадените оставки са били трудни, но необходими в интерес на страната. "Наскоро помолих някои правителствени служители да се оттеглят, въпреки че работеха добре. Ние отново поставихме интересите на нацията пред тези на партията", каза Джорджа Мелони.

Тя призова опозицията към дебат по конкретни политики и избягване на политически спорове: "Нямаме време за губене в безкрайни и лъжливи полемики, които изместват дебата. Той трябва да остане фокусиран върху решенията, от които се нуждаят гражданите. След като полето е чисто, ви предизвиквам на дебати за реалната политика".

По отношение на международната ситуация Мелони заяви, че Италия следва дългогодишната си външна политика. Тя отхвърли критиките, че е прекалено близка до президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Международната позиция на Италия не е измислена от това правителство, а е една и съща от около 80 години. Казвам това, за да отговоря, преди да започне вече изтърканият рефрен за моята подчиненост на американския президент Тръмп или още по-изтърканият, че трябва да избирам между Тръмп и Европа", подчерта италианската министър-председателка.

Мелони предупреди за икономическите рискове, свързани с напрежението в Близкия изток, подчертавайки значението на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Според нея ограниченията могат да доведат до сериозни икономически последици: "Ако Иран получи правото да налага допълнителни такси върху транзита през протока, това в може да доведе до непредсказуеми ефекти върху икономиката".

Мелони заяви, че при ескалация на конфликта ЕС трябва да обмисли временно спиране на Пакта за стабилност и растеж.

Тя допълни, че правителството е готово да предприеме мерки срещу спекулации с цените на енергията, включително с намеса в печалбите на енергийните компании. "Италия е готова да предприеме всички възможни мерки, за да предотврати потенциално спекулативно поведение, включително, ако е необходимо, по-нататъшни интервенции върху печалбите на енергийните компании", завърши Мелони.