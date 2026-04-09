Китай създаде специализирано бюро за надзор на държавните активи зад граница

Комисията за надзор на държавните активи към Държавния съвет на КНР създаде специално бюро за задграничните активи, чиято цел е да осигурява подкрепа на държавните компании в тяхната дейност в чужбина и да съдейства за оптимизиране на разположението и структурата на техните активи там.

Отговорностите на бюрото включват също укрепване на мерките за предотвратяване и смекчаване на рисковете, свързани с инвестиции, както и управление на извънредни ситуации и кризи зад граница.

По данни на Министерството на търговията преките чуждестранни инвестиции на китайски компании са достигнали 174,38 милиарда долара през 2025 г., което представлява ръст от 7,1 процента на годишна база.

Съгласно насоките за развитие през периода на 15-ата петилетка (2026-2030), Китай ще засили управлението на инвестициите зад граница и ще подобри механизма за комплексно обслужване на компаниите, насърчавайки подреденото разгръщане на веригите за доставки, съобщи КМГ.

Експерти посочват, че в региони като Африка и Латинска Америка държавните компании активно подпомагат местната инфраструктура и поминъка на хората чрез локализиране на присъствието си. Очаква се новото бюро да спомогне за по-стандартизирано развитие на компаниите, което ще донесе по-големи ползи за приемащите страни и ще допринесе за изграждането на общност на споделени интереси чрез координирани усилия и изпълнение на социални отговорности.