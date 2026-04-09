ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ГЕРБ: Ръководството на МВР упражнява репресия срещ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22634466 www.24chasa.bg

Китай създаде специализирано бюро за надзор на държавните активи зад граница

928
Китай създаде специализирано бюро за надзор на държавните активи зад граница

Комисията за надзор на държавните активи към Държавния съвет на КНР създаде специално бюро за задграничните активи, чиято цел е да осигурява подкрепа на държавните компании в тяхната дейност в чужбина и да съдейства за оптимизиране на разположението и структурата на техните активи там.

Отговорностите на бюрото включват също укрепване на мерките за предотвратяване и смекчаване на рисковете, свързани с инвестиции, както и управление на извънредни ситуации и кризи зад граница.

По данни на Министерството на търговията преките чуждестранни инвестиции на китайски компании са достигнали 174,38 милиарда долара през 2025 г., което представлява ръст от 7,1 процента на годишна база.

Съгласно насоките за развитие през периода на 15-ата петилетка (2026-2030), Китай ще засили управлението на инвестициите зад граница и ще подобри механизма за комплексно обслужване на компаниите, насърчавайки подреденото разгръщане на веригите за доставки, съобщи КМГ. 

Експерти посочват, че в региони като Африка и Латинска Америка държавните компании активно подпомагат местната инфраструктура и поминъка на хората чрез локализиране на присъствието си. Очаква се новото бюро да спомогне за по-стандартизирано развитие на компаниите, което ще донесе по-големи ползи за приемащите страни и ще допринесе за изграждането на общност на споделени интереси чрез координирани усилия и изпълнение на социални отговорности.

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

