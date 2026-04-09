ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Победата на „Джан Сюе“ и пробивът на китайски...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22634518 www.24chasa.bg

Ден на отворените врати в Института за космически изследвания и технологии към БАН акцентира върху общите космически проекти между България и Китай

КМГ

1176
Ден на отворените врати в Института за космически изследвания и технологии към БАН акцентира върху общите космически проекти между България и Китай

Български космически експерти подчертаха нарастващото сътрудничество с Китай по време на събитие, проведено в сряда в Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките (ИКИТ) в София.

Директорът на ИКИТ Георги Желев и изпълняващият длъжността научен секретар на института Георги Сотиров направиха тези коментари по време на Деня на отворените врати, посветен на Международния ден на авиацията и космонавтиката, пише КМГ. 

Желев посочи, че успоредно с работата си с Европейската космическа агенция и НАСА, институтът поддържа партньорства и с китайски научни организации, включително по проект за изграждане на лунна база.

Сотиров отбеляза, че след подписването на меморандум за сътрудничество през 2013 г. с институт в Нинбо, ИКИТ участва в изследвания за използването на безпилотни летателни апарати в градска среда. По думите му това е проправило пътя за по-тясно взаимодействие с Китайската национална космическа администрация, като институтът вече е подписал споразумение за участие в съвместни проекти и си сътрудничи с Китайската академия на науките в областта на космическите изследвания.

През последните години българската общественост има все повече възможности да се запознае с китайските космически програми, включително чрез прожекцията на първия заснет в космоса документален филм „Синята планета зад илюминатора" миналия ноември и видео разговора с трима китайски тайконавти през ноември 2024 г.

Ден на отворените врати в Института за космически изследвания и технологии към БАН акцентира върху общите космически проекти между България и Китай СНИМКА: КМГ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

