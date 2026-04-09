КМГ: Победата на „Джан Сюе“ и пробивът на китайските мотоциклети

Китайската марка мотоциклети „Джан Сюе" (Zhang Xue) влезе в полезрението на широката общественост след емоционалната си победа в португалския етап от Световния шампионат по супербайк (WSBK).

Когато обаче хората се възхищават на 20-годишния стремеж на бивш чирак от селска работилница, който разби десетгодишния монопол на европейските и японските марки и покори световните писти, те трябва да знаят, че зад това стои не просто личната вдъхновяваща история на един човек, а реформирането на цялата производствена верига за мотоциклети в Китай, съобщи КМГ.

В интервюта Джан Сюе споделя, че стига да има чертеж, всеки детайл от машината може да бъде изработен в Китай, при това с качество, което по нищо не отстъпва на европейското, американското или японското. Тази увереност идва от средата, в която се развива неговият бизнес – индустриалния клъстер в Чунцин. Дълго време градът поддържа силно концентрирана мрежа от доставки за цели мотоциклети, двигатели и компоненти, притежавайки най-пълната спомагателна система в страната с обем на производството над една трета от общия за страната. Мащабните предприятия за компоненти там са над 400, а делът на местното производство на части надхвърля 90%.

Още по-важно е, че индустриалната концентрация привлича висококвалифицирани специалисти. В Чунцин един инженер може да премине през множество компании по време на кариерата си, обхващайки всички звена на веригата. Свободното движение на кадри позволява на новите знания и технологии да се разпространяват бързо, а самият Джан Сюе и неговият екип са преминали през своята трансформация именно в тази среда. От тази гледна точка, неговият внезапен успех е подплатен от мощната материална база на „Произведено в Китай".

Разбира се, успехът на Джан Сюе представлява триумф на технологичния подход и дългогодишното натрупване на опит, подчертавайки крайната стойност на пътя към иновациите. Преди 20 години китайската мотоциклетна индустрия започна своето развитие чрез ценови предимства и фокус върху износа, като етикети като „ниска цена" и „производство по поръчка" дълго съпътстваха сектора. Джан Сюе, със своята отдаденост на технологиите и развойната дейност, се превърна в живо доказателство за трансформацията и модернизацията на индустрията.

По пътя на обновяването на китайското производство много индустриални клъстери имат свои собствени примери като Джан Сюе. Те са като ярки звезди, които показват как „Произведено в Китай" еволюира от количество към технология, от имитация към иновация и от създаване на продукти към изграждане на световни марки.