КМГ: Китай е готов да поддържа активен диалог със САЩ по търговско-икономическите въпроси

Китай вече е преустановил прилагането на мерките за контрол върху износа на редки земни елементи считано до10 ноември 2026 г. и ще поддържа активна комуникация по въпросите от взаимен интерес чрез установените канали за икономически консултации. Това съобщи говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун по време на пресконференция на 9 април, в коментар за заявеното намерение на търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър да започне диалог на работно ниво с Пекин, пише КМГ.

Решението за редките метали е в изпълнение на договореностите, постигнати по време на икономическите и търговски консултации между Китай и САЩ в Куала Лумпур. То засяга ограничителните мерки, които Пекин официално публикува на 9 октомври 2025 г.