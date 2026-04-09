КМГ: МВнР: Суверенитетът и сигурността на Ливан не трябва да се нарушават

Пекин призова за незабавно деескалиране на напрежението и зачитане на териториалната цялост на Ливан. По време на пресконференция на 9 април говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин подчерта, че суверенитетът на страната не трябва да се нарушава, а безопасността на цивилното население и неговото имущество трябва да бъдат гарантирани, съобщи КМГ.

Изявлението идва в деня на национален траур в Ливан, обявен след поредицата от израелски атаки на 8 април.

„Китай апелира към всички страни да проявят максимална сдържаност, за да спомогнат за деескалация на ситуацията в региона. Надяваме се, че противоречията ще бъдат разрешени по пътя на диалога и преговорите", заяви Мао Нин. Тя добави, че Китай ще продължи да полага активни усилия за стабилизиране на обстановката и постигане на траен мир в региона.