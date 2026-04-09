ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Подобряват се условията за развитие на малкит...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22634669 www.24chasa.bg

Продължава въздушните атаки на Израел срещу райони и населени места в Южен Ливан

Израел нанесе въздушни удари в Ливан днес. СНИМКА: pixabay

Израелски бойни самолети атакуваха тази сутрин Клайла и Хирбет Селм в района Крум в Южен Ливан, близо до границата с Израел, предаде ливанската Национална новинарска агенция.

Израелската агресия бе подновена срещу град Дуейр с втори удар за по-малко от час, насочен срещу жилищна и търговска сграда в квартал Ал Уади.

Бойните самолети също така бомбардираха стадиона в град Ал Шаркия, като отломките и развалините блокираха главния път между Ал Шаркия и Дуейр.

Град Джебшит също беше подложен на втори удар, а град Зауатар Ал Гарбия и районът между Зауатар Ал Шаркия (Източен Зауатар) и Зауатар Ал Гарбия (Западен Зауатар) също бяха поразени при два въздушни удара, посочва БТА, като се позовава на ННА .

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)