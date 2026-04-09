Продължава въздушните атаки на Израел срещу райони и населени места в Южен Ливан

Израелски бойни самолети атакуваха тази сутрин Клайла и Хирбет Селм в района Крум в Южен Ливан, близо до границата с Израел, предаде ливанската Национална новинарска агенция.

Израелската агресия бе подновена срещу град Дуейр с втори удар за по-малко от час, насочен срещу жилищна и търговска сграда в квартал Ал Уади.

Бойните самолети също така бомбардираха стадиона в град Ал Шаркия, като отломките и развалините блокираха главния път между Ал Шаркия и Дуейр.

Град Джебшит също беше подложен на втори удар, а град Зауатар Ал Гарбия и районът между Зауатар Ал Шаркия (Източен Зауатар) и Зауатар Ал Гарбия (Западен Зауатар) също бяха поразени при два въздушни удара, посочва БТА, като се позовава на ННА .