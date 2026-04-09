ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22634867 www.24chasa.bg

Румъния отбеляза 19% спад във въздушния трафик заради войната в Близкия Изток

928
От началото на войната в Иран броят на самолетите, преминаващи през румънското въздушно пространство, е намалял с 19 процента. Снимка: pixabay

Конфликтът в Близкия изток все повече засяга въздушния трафик в Европа, а Румъния е сред страните, които са отбелязали най-голям спад, показват данни на Евроконтрол, цитирани от местните медии.

От началото на войната в Иран броят на самолетите, преминаващи през румънското въздушно пространство, е намалял с 19 процента. След Румъния се нарежда България със 17 на сто, посочва БТА.

Намалението означава и по-ниски приходи за Румъния, тъй като всеки самолет, който пресича националното въздушно пространство, генерира такси, посочва цитираният източник.

Заради кризата в Близкия изток цените на горивата и съответно на самолетните билети скочиха драстично и осуетиха плановете на повечето румънци от диаспората да прекарат Великден у дома, посочва в свой репортаж по темата ПРО ТВ.

Медията посочва, че четиричленно семейство, което иска да лети от Италия или Испания до Румъния например, трябва да плати между 2500 и 3200 евро само за транспорт.

С кола също излиза скъпо. Дизелът за пътуване от 2000 километра вече струва над 500 евро в двете посоки. Към това се добавят и магистрални такси.

От началото на войната в Иран броят на самолетите, преминаващи през румънското въздушно пространство, е намалял с 19 процента. Снимка: pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

