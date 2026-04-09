Британският премиер Стармър пристигна в ОАЕ

Киър Стармър пристигна в Обединените арабски емирства за втората част от пътуването си до страните от Персийския залив, на фона на признаци, че примирието между САЩ и Иран е подложено на изпитание, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Стармър е на дипломатическа обиколка в региона за разговори със своите съюзници относно запазването на прекратяването на огъня и предприемането на необходимите стъпки за възстановяване на трафика през Ормузкия проток, уточняват агенциите.

Той разговаря с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман в Джеда и се очаква да се срещне с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

Стармър приветства двуседмичното прекратяване на огъня, но отбеляза, че „е още рано" и че предстои да се свърши повече работа, за да се възстанови корабоплаването през стратегическия маршрут.

Това прекратяване на огъня, което зависи от отварянето на протока, обаче изглежда застрашено, след като Иран отново затвори водния път снощи в отговор на израелските атаки срещу ливанската групировка „Хизбула".

Президентът на САЩ заяви рано днес, че американските сили в Иран и около него ще останат на място, докато „РЕАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ не бъде напълно изпълнено".

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че споразумението с Иран не включва Ливан и че по-скоро иранската страна изглежда не е разбрала правилно това.

Стармър призова в съвместно изявление с европейски съюзници и Канада примирието да бъде прилагано в пълния му обхват, включително в Ливан. Очаква се министърът на външните работи на Великобритания Ивет Купър да повтори това послание в реч тази вечер.

Преговори между САЩ и Иран са насрочени за идния уикенд и се очаква да се състоят в Пакистан, като от администрацията на Тръмп ще участват Ванс и специалният пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф.

Стармър се стреми да сведе до минимум икономическото въздействие на войната върху Великобритания чрез повторното отваряне на Ормузкия проток.