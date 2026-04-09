ЕК: Корабособствениците да преценят дали да платят за преминаване през Ормузкия проток

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Международното законодателство предвижда свобода на корабоплаването по всяко време и призоваваме то да бъде спазвано, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с преминаването на Ормузкия проток, предава БТА.

По неговите думи според международното право не може да се изискват такси за преминаване през протока, защото свободното корабоплаване е обществено благо и е в полза за човечеството. Корабособствениците трябва да преценят дали да платят подобни такси, каза говорителят.

Той съобщи, че в понеделник следващата седмица еврокомисарите ще обсъдят последиците от събитията в Близкия изток за Европа. По неговите думи това включва отражението за сигурността, снабдяването с енергия, транспорта. Говорителят отбеляза, че предвиденото по-рано обсъждане на отношенията ЕС-Китай се отлага за друга дата.

