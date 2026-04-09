Фон дер Лайен ще иска обяснения от Будапеща за действия с Русия срещу интересите на ЕС

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: фейсбук, личен профил

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще постави пред европейските лидери въпроса, свързан с информациите за съгласувани действия между Унгария и Русия, съобщи днес говорител на комисията, цитиран от БТА.

Той коментира изнесените в различни разследващи медии записи от телефонни разговори между представители на правителствата в Будапеща и Москва. Твърденията в тези публикации подчертават тревожната възможност правителство на държава от ЕС да се съветва с Русия и така да работи срещу интересите и сигурността на ЕС и неговите граждани, каза говорителят.

Това е дълбоко тревожно и съответното правителство на държава от ЕС трябва да даде спешно обяснения, добави той. Фон дер Лайен ще постави въпроса на лидерско равнище, посочи говорителят.

